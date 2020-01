Scuola, in Italia almeno 1 milione di ragazzi con bisogni educativi speciali (Di sabato 25 gennaio 2020) In Italia almeno un milione di ragazzi ha bisogni educativi speciali. Dal 1995 al 2018 ben 3 milioni e mezzo di studenti hanno abbandonato la Scuola su circa 11 milioni, soprattutto nel biennio della seconda superiore, con un costo economico stimato in 55 miliardi di euro. La Scuola Italiana, dunque, “ha bisogno di un ‘vero’ cambiamento culturale che favorisca l’inclusione con metodologie premianti, non solo per i ragazzi in difficoltà con bisogni educativi speciali, stimati appunto in almeno un milione con un sommerso incalcolato, o con disturbi specifici dell’apprendimento, più di 90 mila, ma per tutti”. E’ l’appello degli esperti, dei tutor, degli insegnanti, delle associazioni professionali e dei genitori, lanciato oggi all’Università Bicocca di Milano in occasione del IX convegno nazionale dell’associazione Laribinto ... ildenaro

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Voglio l'Italia unita nella lotta contro la droga, quartiere per quartiere, giardinetto per g… - nzingaretti : In cinque anni aumenteremo la spesa per la conoscenza, raggiungeremo i livelli europei. Il futuro dell’Italia passa… - Agenzia_Ansa : Scuola: in Italia allarme abbandono, 600 mila non finiscono gli studi #ANSA -