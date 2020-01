Scontro tra Cotral e auto a Tivoli, morti due giovani (Di sabato 25 gennaio 2020) Incidente stradale a Tivoli nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020. Violento impatto tra un Cotral e una macchina, morti due giovani. Tivoli (ROMA) – Grave incidente stradale nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020. Per cause ancora da accertare, un’auto si è scontrata con un bus Cotral che serviva la linea Palombara-Roma. Per i due componenti della vettura non c’è stato niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei giovani. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le verifiche degli inquirenti. L’alta velocità e l’asfalto reso viscido dalla pioggia le cause principali ma non si esclude nessuna pista almeno fino a quando non si avranno i primi risultati dei rilievi. Incidente stradale a Tivoli, due morti Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 5 di sabato ... newsmondo

