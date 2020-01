Sci alpino, TRIPLETTA DA LEGGENDA! Elena Curtoni vince su Bassino e Brignone, Italia padrona della discesa di Bansko! (Di sabato 25 gennaio 2020) Cari amici appassionati dello sci alpino. Segnatevi bene questa data: sabato 25 gennaio 2020. Un giorno che entra di diritto nella storia dello sport Italiano, non solo per quanto riguarda quelli invernali. L’Italia dello sci alpino infatti sta vivendo una vera e propria “Era d’oro”, non ha senso usare altri giri di parole. Il comparto femminile, poi, sta davvero segnando pagine eccezionali volta dopo volta. Oggi, addirittura, è arrivata una TRIPLETTA scintillante, storica, meravigliosa, che va a portare a quota sei i successi stagionali, con 17 podi complessivi. Elena Curtoni ha infatti vinto la seconda discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 precedendo di un soffio Marta Bassino e Federica Brignone in una vera e propria apoteosi azzurra. E pensare che mancava Sofia Goggia dopo la caduta di ieri… Anche in ... oasport

