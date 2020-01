Sci alpino, Pagelle 25 gennaio: le italiane fanno la storia, Mayer doma la Streif, Feuz e Aamodt Kilde con l’amaro in bocca (Di sabato 25 gennaio 2020) Un sabato 25 gennaio che rimarrà per sempre nella mente della Coppa del Mondo di sci alpino, soprattutto per quanto riguarda i colori italiani. A Bansko, infatti, arriva una storica tripletta con Elena Curtoni che vince che la discesa precedendo Marta Bassino e Federica Brignone regalando una gioia immensa a tutti gli appassionati. A Kitzbuhel, invece, si è disputata “La” discesa con la vittoria del padrone di casa Matthias Mayer su Vincent Kriechmayr e Beat Feuz. Italiani, in questo caso, staccati. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa giornata così ricca di emozioni. LE Pagelle DI OGGI, SABATO 25 gennaio LE Pagelle DELLA DISCESA DI BANSKO Nazionale femminile italiana 10 e lode: oggi non ha senso parlare caso per caso. Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone meritano tutte il massimo dei voti, ma è la squadra nel suo complesso che merita un plauso. ... oasport

Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - Fisiofficial : BRIGNONE È SUPER ANCHE A BANSKO! FEDERICA SI ARRENDE SOLO ALLA SHIFFRIN. MOLTO BENE ANCHE CURTONI E BASSINO ??????… - Eurosport_IT : La pista delle piste, il luogo sacro dello sci mondiale: benvenuti a Kitzbühel ?????? ? -