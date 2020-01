Sci Alpino, l’Italdonne domina la discesa di Bansko: Curtoni davanti a Bassino e Brignone (Di sabato 25 gennaio 2020) Elena Curtoni vince la discesa di Bansko davanti a Bassino e Brignone. Primo successo in carriera per la valtellinese. Bansko (BULGARIA) – Elena Curtoni vince la discesa di Bansko, in Bulgaria. Prestazione fantastica della valtellinese che è riuscita a sfatare il tabù dei successi visto che fino a questo momento non era ancora riuscita ad ottenere un primo posto in carriera. La giornata magica dell’Italdonne è stata conclusa da Marta Bassino (a 10 centesimi dalla compagna di squadra) e Federica Brignone (a 14) che sono salite sul podio per una tripletta che sa di storia. E chissà se questa vittoria non sarà la svolta della carriera per Elena che, dopo tanti infortuni, finalmente riesce a salire sul gradino più alto del podio. Italia show a Bansko Non era assolutamente semplice per Elena Curtoni ottenere la vittoria visto il personale 28. Ma la valtellinese è ... newsmondo

