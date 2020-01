Sbanda e finisce contro il guardrail: 38enne trasportata al Rummo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Brutta disavventura per una donna questa mattina lungo la strada che da San Giorgio del Sannio conduce al casello di Castel del Lago. Alla guida della propria auto, infatti, la 38enne sangiorgese, ha cominciato a Sbandare e ha perso il controllo della vettura che ha terminato la corsa lungo il guardrail che separa la corsia di percorrenza da quella opposto che porta a Benevento. Per fortuna, al momento dell’incidente, non sono sopraggiunti altri mezzi. Allertati, sul posto è arrivata immediatamente l’ambulanza per un primo controllo e il successivo trasporto al Rummo in codice giallo Rummo codice giallo per le contusioni in diverse parti del corpo e dolori cervicali. Presente anche la Polizia per i primi rilievi e per incanalare il traffico. L'articolo Sbanda e finisce contro il guardrail: 38enne trasportata al ... anteprima24

