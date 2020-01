Sarri: «Tornare ad allenare il Napoli? Dopo la Juve posso anche smettere» (Di sabato 25 gennaio 2020) C’è tanto Napoli nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juve di Maurizio Sarri, non solo i fischi e i ricordi legati al passato, ma anche il futuro “Se posso escludere un mio ritorno a Napoli? Per ora non penso al Dopo, ma se devo rispondere di botto vi dico che Dopo questa esperienza alla Juventus penso anche di smettere. Dipende da quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. La pressione è un falso mito, quella che uno sente è quella che si pone autonomamente. Ma se uno si sente svuotato di motivazioni conviene smettere. Non so se fra due anni alla scadenza del contratto sarò lo stesso: se sarà lo stesso proseguirò altrimenti no”. L'articolo Sarri: «Tornare ad allenare il Napoli? Dopo la Juve posso anche smettere» ilNapolista. ilnapolista

Gazzetta_it : #Sarri: 'Tornare ad allenare a #Napoli? Magari dopo la #Juve smetto' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sarri a sorpresa: 'Tornare a Napoli? Dopo la Juve potrei anche smettere' - napolista : #Sarri: «Tornare ad allenare il #Napoli? Dopo la Juve posso anche smettere» Il tecnico bianconero in conferenza st… -