Santelli avanti, ma la sua Forza (Italia) è la Lega. La candidata di Berlusconi in Calabria trascinata dal Carroccio. Appello dei dem: “Difendete la regione da chi odia il Sud” (Di sabato 25 gennaio 2020) L a campagna elettorale per le elezioni regionali più breve e più particolare che la Calabria abbia mai vissuto, è arrivata ormai alle ultime battute. Tutti i quattro candidati alla presidenza della Regione – Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il M55 e Carlo Tansi per una coalizione civica, hanno chiuso ieri le rispettive campagne elettorali facendo quel che era possibile fare in un lasso di tempo così limitato visto che tutti, a parte Tansi, sono stati designati dalle proprie coalizioni all’ultimo momento. Si partiva da una situazione paradossale sia in casa Pd, dove il governatore uscente, Mario Oliverio, dopo un tira e molla con il suo partito, ha dovuto rinunciare al progetto di presentarsi per un secondo mandato e appoggiare invece l’imprenditore Pippo Callipo, divenuto famoso in tutto il mondo con il suo marchio ... lanotiziagiornale

