Sant’Angelo all’ultimo respiro, il Paduli fa un figurone (FOTO e VIDEO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Sant’Angelo a Cupolo (Bn)- Una zampata di Oreste Patrone un attimo prima del triplice fischio finale regala al Sant’Angelo a Cupolo un successo fondamentale in ottica primato. Il Paduli perde, si arrabbia ma a mente fredda può sorridere nonostante il ko. Senza otto titolari, sul campo della capolista, la squadra di mister Marco Mazzeo (in campo proprio per l’esigua disponibilità di uomini) fa davvero un figurone per carattere e tenacia. Il Sant’Angelo la gara l’ha dovuta vincere due volte, in pratica la squadra di mister Antonio De Cristofaro ha fatto tutto da sola: vantaggio, nuovo vantaggio e zampata finale. Nel mezzo un successo meritato, soprattutto per la clamorosa serie di occasioni da rete fallita sul 2 a 1. Resta l’ombra del momento esatto del 3 a 2 di Patrone, realizzato mentre era in corso il settimo ... anteprima24

Sant’Angelo all’ultimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sant’Angelo all’ultimo