Sanremo, Amadeus e le polemiche: Antonella Clerici ha ragione su tutto (Di sabato 25 gennaio 2020) Doveva essere il Sanremo delle donne e dell’armonia, ma si sta rivelando la kermesse delle polemiche. Ne è convinta Antonella Clerici che su Instagram, a ragione, ha commentato a modo suo le discussioni nate intorno al Festival e Amadeus. Prima le critiche per le parole del conduttore su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e protagonista dell’evento, poi la rivolta per la presenza di Junior Cally, infine le critiche alla Rai per i cachet dei protagonisti dello show. Manca ancora qualche settimana all’inizio del Festival di Sanremo, ma la discussione è già entrata nel vivo. Non appena si spegne una polemica se ne accende un’altra e i toni, purtroppo, sono sempre più alti. A nulla sono serviti gli interventi di Mara Venier, che ha invitato tutti a moderarsi e a non ripetere con Amadeus quello che tristemente fu fatto a Frizzi, di Francesca Sofia ... dilei

Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus - mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -