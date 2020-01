Sanremo 2020, la prima serata è un grande spot al film di Muccino (Di sabato 25 gennaio 2020) Alla vigilia del settantesimo Festival di Sanremo le polemiche animano l’opinione pubblica. Non tutte le scelte di Amadeus soddisfano i telespettatori, dai quali arrivano le critiche più pesanti: inesperienza, superficialità e sessismo. Sanremo 2020, come negli anni passati, si apre tra il malcontento della gente e le osservazioni stizzite dei critici. Eppure in molti vorrebbero solo godersi lo spettacolo, accantonando i malumori. In molti sognano un Festival senza polemiche, provocazioni né politica. Uno show pacifico e tradizionale, tradizionalista e rassicurante. I telespettatori hanno bisogno di gentilezza in mezzo alle ansie quotidiane. Hanno bisogno di leggerezza in mezzo ai problemi di tutti i giorni. Tuttavia, si dice che un Festival senza polemiche non è Sanremo. E così anche la nuova kermesse della canzone italiana è tappezzata di critiche. Intanto è stata resa nota la ... notizie

