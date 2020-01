Sanremo 2020, la finale promuove il nuovo film di Fausto Brizzi (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra una polemica e l’altra, tra i malumori dell’opinione pubblica e le critiche dei più e meno esperti, ha inizio Sanremo 2020. 24 i big in gara, Amadeus è il conduttore e al suo fianco ci saranno 10 splendide accompagnatrici. Fiorello animerà le serate in un mix di allegria e divertimento. Ospite costante della kermesse sanremese anche Tiziano Ferro, che si prepara al nuovo tour negli stadi e si gode il successo del suo ultimo album, “Accetto miracoli”. La storica coppia formata da Al Bano e Romina Power sono ancora in trattativa per cantare un inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Per la prima serata sono attese la splendida Diletta Leotta e la giornalista Rula Jebreal, la cui partecipazione ha suscitato non poche polemiche. Spazio anche al cast di Gabriele Muccino, che dal 13 febbraio sarà in tutti i cinema italiani con “Gli anni più belli”. Non ancora svelato il grande ritorno ... notizie

Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus - Raiofficialnews : [AGGIORNAMENTO] #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio. @SanremoRai è su… - mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… -