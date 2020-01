San Nicola la Strada, spaccio di droga vicino la Villa comunale: due arresti (Di sabato 25 gennaio 2020) Cronaca di Caserta: un 23enne e un 22enne arrestati per spaccio di droga (marijuana e hashish) nei pressi della Villa comunale di San Nicola la Strada. Due arresti per spaccio di droga nel Casertano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in San Nicola la Strada, nei pressi della locale Villa comunale, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di H. S., 23 anni, somalo, e B. T., 22 anni, senegalese, entrambi in Italia senza fissa dimora. I due sono stati bloccati mentre tentavano di cedere una dose di sostanza stupefacente ad un occasionale acquirente. Le successive perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire una busta contenente 18 grammi circa di Marijuana, 4 dosi di Hashish del peso complessivo di gr. 5 ... 2anews

