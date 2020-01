Salvo Veneziano contro Patrick, Sergio e Pasquale: “Ma quali amici? Vi racconto cosa hanno fatto…” (Di sabato 25 gennaio 2020) In questi giorni Salvo Veneziano se l’è presa in più occasioni con Alfonso Signorini, accusandolo di usare due pesi e due misure con lui e gli altri concorrenti del GF Vip. Ieri il pizzaiolo siciliano ha attaccato i suoi ex compagni di avventura, Patrick, Sergio e Pasquale. In un’intervista concessa a Francesco Fredella su Libero, Salvo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “Non si sono comportati molto bene con me. Ho pagato io per quella scena in diretta ed ho pagato per quello che ho fatto. Li chiamate pure amici? Forse c’è un errore. Non c’è amicizia. C’è qualcosa che non torna in tutta la faccenda. Ve lo posso assicurare: ho sbagliato e ho pagato. Ma ho chiesto scusa. Loro? Ecco cosa hanno fatto. Quando siamo entrati nel centro antiviolenza nemmeno mi hanno rivolto la parola”. Questa eliminazione non è proprio andata giù a Salvo. A parte Patrick, Sergio e ... bitchyf

SweetSofia113 : RT @ducati78: ho scoperto che possono cambiare regia su qualunque accenno di argomento scomodo, tranne per le frasi sessiste du salvo venez… - ducati78 : ho scoperto che possono cambiare regia su qualunque accenno di argomento scomodo, tranne per le frasi sessiste du salvo veneziano #GFVIP - roxfebbraro : 'Salvo Veneziano accisa Signorini “Io sono il mostro, ma lui ha riso per cose peggiori”' Salvo defense squad. #GFVIP -