Salerno per l’Australia, domani gazebo per raccogliere fondi (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Da settembre ad oggi, in Australia, più di 200 incendi hanno distrutto 5 milioni di ettari di terreno. Ventisei persone hanno perso la vita, migliaia di abitanti sono stati evacuati e case e proprietà sono state distrutte. Inoltre, più di un miliardo di animali hanno perso la vita tra le fiamme, e si presume che molti altri ancora moriranno a causa della mancanza di cibo, acqua e rifugi. Vista l’emergenza, il Rotaract Club Distretto 9710 (Australia) ha quindi organizzato una raccolta fondi destinata ai vigili del fuoco rurali del Nuovo Galles del Sud (Australia) che operano in diverse zone interessate dagli incendi. Il Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati con l’obiettivo di aiutare gli amici rotaractiani dell’Australia, si è messo in contatto con il Rotaract Club Distretto 9710. Domenica mattina, 26 gennaio, dalle 8 alle ... anteprima24

kolemicos : RT @CrisciGloria: Comune in provincia di Salerno, tappezza la città di manifesti, per la morte di un cane speciale - CrisciGloria : Comune in provincia di Salerno, tappezza la città di manifesti, per la morte di un cane speciale - PietroSpirito1 : RT @EnzoDAgostino1: Porto di Salerno, la soddisfazione della Compagnia portuale per gli interventi di ammodernamento -