Sale a 34 il bilancio degli americani feriti dai missili dei Pasdaran (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ salito a 34 il bilancio dei militari americani feriti a seguito dell’attacco missilistico alla base irachena di Asad dello scorso 8 gennaio, secondo quanto riferito nella giornata di venerdì dai portavoce del Pentagono e riportato dalla Reuters. Qualche giorno fa il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump aveva affermato come ci fossero stati soltanto 11 soldati che avevano riportato poco più di una contusione cerebrale in seguito al bombardamento, sostenendo che comunque nessuno dei militari fosse in pericolo di vita. Tuttavia, le prime informazioni riguardanti militari feriti sono giunte soltanto a due settimane di distanza dai fatti di Asad, con il governo e l’esercito americani che hanno mantenuto la segretezza per tutto questo tempo. Per gli Usa è importante apparire illesi Per gli Stati Uniti, la scelta di mantenere la segretezza sino al ... it.insideover

