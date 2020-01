Sala Consilina, chiusura Team Controlli: Piero De Luca incontrerà vice ministro Misiani (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSala Consilina (Sa) – Iniziativa dell’on. Piero De Luca contro la chiusura del Team Control dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina. “Ho contattato personalmente e chiesto un incontro urgente con il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani per scongiurare la possibile decisione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno di chiudere il “Team Controlli” di Sala Consilina. E nelle prossime ore mi rivolgerò personalmente anche ai responsabili territoriali. Va scongiurata la scomparsa di un servizio essenziale per l’economia del territorio, la cui chiusura comporterebbe gravissimi danni per cittadini, professionisti ed imprese costretti a gravose ed onerose trasferte presso la sede di Salerno”. “Il Sud della provincia di Salerno – continua il deputato dem – ... anteprima24

