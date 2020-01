Sabrina Salerno atomica: il bikini non contiene il seno e… [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Manca pochissimo e la rivedremo protagonista sul palco di Sanremo 2020. Un festival che non è ancora iniziato e che ha già sollevato più di una polemica. Sabrina, però, ne sta fuori e continua a regalarci scatti bellissimi e bollenti sui social. Sexy in bikini In questa FOTO notiamo il fisico mozzafiato della bellissima Sabrina Salerno; seno prosperoso in vista e sguardo sensuale. Un valore aggiunto a questo scatto è il viso acqua e sapone: infatti Salerno anche struccata è una vera dea. Noi non possiamo fare altro che complimentarci! L'articolo Sabrina Salerno atomica: il bikini non contiene il seno e… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

SabrinaSalerno : 'Le parole di Amadeus sono state fraintese” #Amadeus #Sanremo2020 @SanremoRai @Raiofficialnews @RaiUno… - GLORIA12378530 : Antonella Clerici avrebbe concordato un cachet poco superiore ai 50mila che andrebbero anche a Diletta Leotta e Fra… - missbuonanotte : Ma fate entrare Sabrina Salerno! #GFVIP -