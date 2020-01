Sabrina Ghio attacca Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: la coppia replica sui social (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabrina Ghio, ospite a Rivelo di Lorella Boccia, ha attaccato pesantemente Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista Sabrina Ghio contro Francesco e Antonella Ricorderete Sabrina Ghio. Lei ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi quando era appena maggiorenne come ballerina e in quell’edizione è arrivata seconda. Poi ha trovato lavoro a teatro, ha partecipato a Reality Circus (che ha vinto) e poi si è reinventata sui social fino a diventare una tronista di Uomini e Donne. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi non è andata bene perché la sua scelta, Nicolò Raniolo, le ha detto di no. Oggi è felicemente fidanzata con Carlo, ma recentemente sui social ha avuto uno scontro con Antonella Fiordelisi. Anche in occasione della sua intervista a Rivelo su Real Time con Lorella Boccia, Sabrina è tornata ad attaccare Francesco ... kontrokultura

