Ryanair, nuovo aumento “segreto” dei prezzi del bagaglio a mano (Di sabato 25 gennaio 2020) Dalla rivoluzione attuata nel novembre del 2018, quando Ryanair introdusse la nuova politica che non prevede la gratuità del bagaglio a mano è passato quasi un anno. Nel frattempo, però, abbiamo assistito a moltissimi colpi di scena: ad esempio, un’ingente multa sferrata dall’Autorità Antitrust alla compagnia. In seguito alla sanzione, però intervenne anche il Tar del Lazio che provvedette alla sospensione prima e all’annullamento della stessa poi. Ma la compagnia irlandese Ryanair ha disposto un nuovo aumento sui prezzi del bagaglio a mano. A far emergere il cambio di rotta avvenuto nel silenzio è stata un’inchiesta realizzata dal Corriere della Sera. Ryanair, aumento prezzi bagaglio a mano Stando a quanto emerge, pare che il bagaglio di piccole dimensioni sia rimasto gratuito; mentre la Ryanair ha disposto un aumento segreto dei prezzi per il bagaglio a mano. ... notizie

piratinviaggio : Ryanair ha aumentato (di nuovo) il costo del bagaglio a mano -