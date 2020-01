Russia-Spagna oggi in tv, Finale Europei pallanuoto femminile 2020: orario, programma e streaming (Di sabato 25 gennaio 2020) In palio ci sarà solo la medaglia d’oro: il pass olimpico è ormai già acquisito da entrambe le compagini che potranno dunque concentrarsi nell’ultimo atto solo per il titolo. Va in scena alla Duna Arena di Budapest la Finale degli Europei di pallanuoto femminile: in acqua oggi Russia e Spagna. Una sfida davvero equilibratissima che verrà decisa sicuramente per qualche dettaglio. Andiamo a scoprire il programma e gli orari per la finalissima. Finale Europei pallanuoto femminile 2020 Sabato 25 gennaio Ore 19.00 Russia-Spagna Gli Europei di pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ... oasport

