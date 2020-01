Roma, rapina una farmacia e torna a casa per vedere il Derby: arrestato (Di sabato 25 gennaio 2020) Ha fatto irruzione nella farmacia di largo Beltramelli armato di coltello per compiere una rapina a mano armata. Quando i poliziotti lo hanno raggiunto nella sua abitazione di Pietralata, il rapinatore Romanista ha detto agli agenti: "Arrestatemi ma fatemi guardare il Derby Roma - Lazio in carcere". fanpage

