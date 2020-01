Rocca “zoppo de Roma”: chi è il calciatore offeso nello striscione su Zaniolo (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella notte alcuni sostenitori della Lazio hanno affisso uno striscione davanti al centro tecnico Fulvio Bernardini a Trigoria, dove si allena la Roma, con la scritta, nera in campo bianco, “Zaniolo come Rocca zoppo de Roma… Zoppo de Roma”, e l’immagine di una carrozzina per disabili. Lo striscione, che non è stato firmato, è stato poi tolto dagli addetti ai lavori di Trigoria mentre fuori del ‘Bernardini’ cominciavano ad arrivare molti supporter giallorossi, desiderosi di caricare la squadra in vista della stracittadina. “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma” A essere preso di mira è ancora una volta il giallorosso Nicolò Zaniolo, operatosi da poco al legamento crociato e già oggetto di scherno da parte dei tifosi della Lazio durante l’ultima gara casalinga contro la Sampdoria. Oltretutto, lo striscione apparso a Trigoria, e poi rimosso, con ... nextquotidiano

