"Ritorno a Sanremo dopo ben tre anni perché non ho rincorso il successo" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Paolo Giordano Il cantautore: «Ingiusto escludere Junior Cally per un brano del passato» Se l'è presa con calma, e ha fatto bene. Tre anni dopo il boom di Occidentali's karma, Francesco Gabbani torna a Sanremo con un brano, Viceversa, e un disco omonimo, in uscita il 14 febbraio, che sono un altro passo avanti. Sorridente, esplosivo, è uno dei pochi che riesca a tenersi lontano dai soliti luoghi comuni. Rarità, ormai. dopo il successo, per un po' si è tenuto fuori dal giro. «Ho viaggiato, ho cercato me stesso invece di cercare il bis in classifica. Ho viaggiato, ho riflettuto». Risultato? «Ho capito di essere più affamato di normalità che di successo. Per carità, la musica è la mia vita. Ma continuo a ricercare il mio equilibrio, che per me sta nella mediazione. Come dico nel disco, si è dittatori nella testa e poi partigiani nel cuore». E di che cosa parla ... ilgiornale

