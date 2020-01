Rio il meticcio abbandonato e investito (Di sabato 25 gennaio 2020) Rio, un simpatico meticcio, era stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari, solo girovagava per strada ma purtroppo, non essendo abituato a starci un giorno fu’ investito. Rio camminava comunque ma aveva delle ferite che andavano curate e dei problemi alle anche che andavano assolutamente visti e risolti. Dopo un po’ di giorni i volontari, avvisati da alcune persone, intervennero immediatamente. Videro Rio che sgattaiolava da una parte all’altra e per prenderlo fu’ davvero faticoso in quanto non si faceva proprio prendere. Una volta preso notarono tutte le ferite e i problemi alle anche che aveva, sapevano che non poteva sopravvivere a lungo in quelle condizioni. Fortunatamente Rio venne portato subito dal veterinario, il quale disse che aveva subito bisogno di cure, ... bigodino

Rio meticcio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rio meticcio