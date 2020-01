Rihanna struccata sconvolge il web: brufoli, occhiaie e sopracciglia incolte [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le classiche paparazzate e i tranelli del mondo del web, ormai sono molte le celebrità che preferiscono ‘uscire allo scoperto’ da sole e mostrarsi sui social come non le abbiamo viste mai. Lo sa bene Rihanna, che ha deciso di pubblicare una FOTO sul suo profilo Instagram in cui si mostra completamente struccata. A postare la FOTOgrafia è proprio la regina del pop, che non si vergogna affatto di mostrarsi senza un filo di trucco e con una bella collezione di difettucci. Come ogni donna, d’altronde. Così, senza filtri e senza inganno, la cantante ha lasciato senza parole il web intero. Nella FOTO vediamo perfino un’icona come lei in versione casalinga: tuta, capelli in disordine, viso acqua e sapone con due sopracciglia selvagge… E perfino un bel brufolo sul mento! ECCO LA FOTO INCREDIBILE: L'articolo Rihanna struccata sconvolge il web: brufoli, ... velvetgossip

