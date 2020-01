Rifiuti, arriva il bonus Tari: ecco come funzionerà lo sconto in bolletta (Di sabato 25 gennaio 2020) La legge di conversione del decreto fiscale introduce lo sconto per la Tariffa sui Rifiuti con gli stessi requisiti validi per i bonus luce, gas e acqua. ilsole24ore

il_dirimpettaio : @MustangRock1926 @CapitanCarla quindi fammi capire. mettiamo che tu lavori in una officina di paese e sei un bravo… - cilento_news24 : Il Sole24h - Rifiuti, arriva il bonus Tari: ecco come funzionerà lo sconto in bolletta - Priscil79855548 : Rifiuti, arriva il bonus sulla Tari. Ecco come funziona lo sconto in bolletta e i beneficiari -