Repubblica: Universiade, indagato anche il commissario Basile (Di sabato 25 gennaio 2020) Nell’indagine sull’Universiade è finito anche il commissario straordinario Gianluca Basile. Lo scrive Repubblica Napoli. Basile risulta indagato insieme al manager di Msc Aureliano Cicala, che ha ospitato a bordo di una delle sue navi duemila persone impegnate nella manifestazione. Insieme a loro anche l’avvocato amministrativista Lorenzo Lentini, presidente del Cusi, comitato esecutivo della federazione degli sport universitari, Fisu. I reati ipotizzati sono quelli di concorso in corruzione e turbata libertà del procedimento. Scrive il quotidiano: “Alla fine di novembre, la Procura ha chiesto altri sei mesi di indagini per poter approfondire la posizione di Basile, Cicale e Lentini. Il lavoro degli inquirenti dunque è in fase assolutamente preliminare e solo all’esito dei successivi accertamenti i magistrati valuteranno se formalizzare o meno le contestazioni”. Repubblica riporta le ... ilnapolista

