Repubblica: Gattuso vuole Politano disponibile già per la Sampdoria (Di sabato 25 gennaio 2020) L’operazione Politano al Napoli è ormai virtualmente conclusa. Ci sono da limare solo piccoli dettagli, dopodiché saranno organizzate le visite mediche. Repubblica Napoli scrive che è stato Gattuso a volere fortemente l’attaccante interista e ne spiega il motivo. “Ha indicato Politano per un motivo molto semplice: è l’esterno destro di piede mancino capace di rientrare e lasciare spazio all’inserimento di un terzino offensivo come Di Lorenzo”. L’obiettivo dell’allenatore del Napoli, continua il quotidiano, è avere a disposizione Politano “già per la sfida di Marassi contro la Sampdoria, tra una settimana” L'articolo Repubblica: Gattuso vuole Politano disponibile già per la Sampdoria ilNapolista. ilnapolista

