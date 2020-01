Regione, De Luca: C’è chi parla della Campania ma non saprebbe amministrare il condominio di proprio palazzo (Di sabato 25 gennaio 2020) “Da alcuni mesi ho assunto un linguaggio tenue, da fase Zen, come se avessi raggiunto il Nirvana. Di sicuro non mi farò distrarre dal chiacchiericcio di piccoli personaggi politici che parlano della Campania, mentre non sarebbero in grado di amministrare nemmeno il loro condominio”. Così su Twitter il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo Regione, De Luca: C’è chi parla della Campania ma non saprebbe amministrare il condominio di proprio palazzo proviene da Ildenaro.it. ildenaro

