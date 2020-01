Regionali, il sottosegretario Sibilia propone il “patto anti De Luca” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Edoardo Sirignano Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, in occasione della presentazione del volume “Donne in catene”, tenutasi a Bruxelles, apre all’alleanza con 5 Stelle e democratici. L’unica condizione, però, resta il superamento dell’attuale esecutivo regionale. «Non siamo disponibili – rimarca – a dialogare con De Luca». Si tratterà, comunque, di un’intesa programmatica. L’obiettivo dei pentastellati, infatti, è costruire un progetto su quelle tematiche che toccano la vita dei cittadini campani. «La priorità adesso è scrivere una carta del fare. Quando ci sarà un documento chiaro, sarà facile trovare la convergenze su ciò che si intende realizzare. Adesso, però, bisogna lavorare e non badare troppo ai personalismi». L’esponente del governo Conte, dunque, non si sbilancia sui nomi. L’intenzione, comunque, resta puntare tutte le energie ... anteprima24

