Real Sociedad-Maiorca, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Real Sociedad – Maiorca domenica ore 18:30 La Real Sociedad attraversa nella Liga un momento di flessione, parzialmente controbilanciato da buone prestazioni in Coppa del Re. Nel 2020 non ha ancora vinto una partita di campionato: dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il VillarReal è arrivata domenica scorsa quella ancora più pesante, per 3-0, in trasferta al Benito Villamarin contro il Betis. La squadra allenata da Imanol Alguacil è riuscita tuttavia a ottenere la qualificazione agli ottavi di Coppa del Re a costo di “spremere” qualche titolare. Mercoledì, in uno dei confronti più equilibrati dei sedicesimi di finale, è riuscita a battere l’Espanyol per 2-0. Hanno segnato i due giovanissimi attaccanti di riserve, Ander Barrenetxea (18 anni) e lo svedese Alexander Isak (20 anni), in campo dal primo minuto. Proprio l’ex ... ilveggente

