Quattro anni senza Giulio Regeni, senza aver trovato la verità (Di sabato 25 gennaio 2020) Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016 e sul cellulare della sua fidanzata arrivò l’ultima traccia di Giulio Regeni in vita. Un sms in cui il giovane ricercatore triestino diceva alla sua ragazza che stava per uscire. Poi il silenzio, la denuncia e quel macabro ritrovamento del 3 febbraio dello stesso anno. Un corpo senza vita e martoriato dalle botte e dalle torture nei pressi pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani al Cairo. Quattro anni sono passati da quei tremendi giorni per la sua famiglia e per l’Italia intera. LEGGI ANCHE > Regeni no, Salvini sì: la Lega piazza lo striscione autocelebrativo sul palazzo del Consiglio Regionale umbro E a Quattro lunghissimi anni dalla sua scomparsa, la verità non è ancora stata trovata. Si sono rincorse voci, accuse e smentite. Il governo italiano ed egiziano hanno dialogato molto in questo lasso di tempo. Molto, ma non ... giornalettismo

