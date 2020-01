PS Ti amo ancora: trama, cast e quando esce il film su Netflix (Di sabato 25 gennaio 2020) PS Ti amo ancora: trama, cast e quando esce il film su Netflix Il 12 febbraio 2020 il catalogo di Netflix si arricchirà di una nuova pellicola tanto attesa: stiamo parlando di Ps Ti Amo ancora. Il film è il sequel di Tutte le Volte che ho scritto Ti Amo, uno dei maggiori successi della piattaforma. Finalmente, dopo l’annuncio arrivato a distanza di pochi mesi dell’uscita del primo film, il sequel si appresterà al debutto tra qualche settimana. Entrambe le pellicole si basano su una saga di romanzi dell’autrice Jenny Han, una trilogia che termina con il libro Tua Per Sempre Lara Jean che, con ogni probabilità, diventerà anch’esso un film. Per chi volesse visionare il titolo, l’appuntamento è per il 12 febbraio e basterà collegarsi a Netflix e selezionarlo dal catalogo. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di ... termometropolitico

NetflixIT : Cara Lara Jean, ti scriviamo per dirti che una delle tue lettere metterà alla prova te e Peter. Non vediamo l'ora d… - LisaPaglieri : RT @Iperborea_: Il matrimonio tra Iannone e la De Lellis solo se, quando il prete chiederà “Se c'è qualcuno contrario a questa unione parli… - CamyGaly : RT @Iperborea_: Il matrimonio tra Iannone e la De Lellis solo se, quando il prete chiederà “Se c'è qualcuno contrario a questa unione parli… -