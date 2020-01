Programmi TV di stasera, domenica 26 gennaio 2020. Liliana Segre e Roberto Saviano da Fazio, Paola Barale e Vittorio Cecchi Gori da Barbara D’Urso (Di domenica 26 gennaio 2020) Paola Barale Rai1, ore 21.40: Al posto tuo Film di Max Croci del 2016, con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Grazia Schiavo. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e ... davidemaggio

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 26 gennaio 2020 - AngeloCivico : @MasterAb88 Quindi stasera storie più brevi e quindi ne hanno fatte di più ? Cmq strano che Publitalia non ne abbia… - LTessarollo : Stasera su @RaiUno trasmettono #Meraviglie di @albertoangela (ci sono anche i #sottotitoli per noi #sordi). Come al… -