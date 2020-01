PREVISIONI METEO sull'Italia per domani, domenica 26 Gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) L'anticiclone si è fatto da parte, per l'ingresso di una perturbazione che altro non è che il residuo della tempesta Gloria, responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. Il maltempo è entrato nel vivo, con pioggia e un po' di neve sui rilievi su parte del Centro-Nord dell'Italia. Il fronte in transito sull'Italia è collegato ad una modesta saccatura, che va erodendo l'anticiclone. I sistemi perturbati atlantici più organizzati restano però ancora relegati sul Nord Europa dove sono sospinti da intense correnti occidentali zonali, complice un Vortice Polare sempre piuttosto compatto. Siamo alle prese con un inverno mai decollato per davvero e che stenta ancora tantissimo, con irruzioni fredde quasi del tutto assenti non solo in Italia ma anche su gran parte dell'Europa, eccezion fatta per episodi a carattere del tutto sporadico. La situazione ... meteogiornale

