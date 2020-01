Prestigioso finanziamento dell’Infn riconosciuto al progetto “Agata” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Antonio Sarno, giovane assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini” dell’Università di Napoli Federico II, residente a Paduli, classe ‘89, laureato in ingegneria biomedica e dottore di ricerca in fisica medica, ha ricevuto un Prestigioso finanziamento, da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per portare avanti un suo progetto di ricerca volto a sviluppare tecnologie innovative per la diagnosi precoce del tumore al seno. Per la prima nella storia dell’istituto tale riconoscimento arriva in Campania. Il lavoro presentato da Antonio è stato scelto, dopo un lunga selezione, tra più di 40 altri validi progetti di giovani fisici di tutta Italia. Finanziato per un importo di 164.600 euro avrà una durata biennale (2020-2021). Il progetto del giovane ricercatore di Paduli si chiama AGATA. Il nome AGATA, oltre ad ... anteprima24

Prestigioso finanziamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prestigioso finanziamento