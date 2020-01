Presidente della Cina Xi in allerta per il coronavirus: la situazione degenera, il virus sempre più grave (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Presidente Xi Jinping blocca la circolazione delle auto a Wuhan. Tensione anche con Paesi esteri: evacuati cittadini americani dalla città Il Presidente Xi Jinping sta cercando disperatamente di mantenere il controllo della situazione nella Cina devastata dal coronavirus. Non riesce però a celare la grande preoccupazione per la rapida diffusione del virus, che nonostante … L'articolo Presidente della Cina Xi in allerta per il coronavirus: la situazione degenera, il virus sempre più grave NewNotizie.it. newnotizie

matteorenzi : Bonaccini sa fare il presidente di regione, Borgonzoni ce la ricordiamo per essersi messa una maglietta su Bibbiano… - matteosalvinimi : #Salvini: Non sarebbe male far eleggere direttamente dai cittadini il Presidente della Repubblica. #drittoerovescio - CatalfoNunzia : Ci vediamo questa sera a Cesena per la chiusura della campagna elettorale del nostro candidato presidente dell’Emil… -