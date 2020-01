Presentazione God of War 2 e PS5 in combo? Santa Monica potrebbe sorprendere (Di sabato 25 gennaio 2020) Fare riferimento a God of War 2, allo stato attuale, potrebbe risultare quanto meno azzardato. Il primo capitolo del nuovo corso del franchise marchiato Santa Monica è infatti approdato sugli scaffali da poco meno di due anni. Un lasso di tempo consono al rilascio magari di un potenziale sequel. Ma una produzione mastodontica come quella in questione non può di certo assestarsi su tempi standard. Certo è che la fame di novità da parte dei fan è tanta, e questo il team di sviluppo lo sa bene. Ecco perchè le indiscrezioni delle ultime ore spingono a sperare, e tanto, per un reveal anticipato rispetto a potenziali (impietose) tabelle di marcia. amazon box="B07YT2WRFY" God of War 2 accompagnerà PS5 al reveal? Le voci di corridoio spingono infatti per la presenza di God of War 2 al potenziale evento di Presentazione ufficiale di PS5. Un rumor che ovviamente non può lasciare il ... optimaitalia

