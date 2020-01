Polo depressionario sul Medio Oriente, è allarme meteo per freddo insolito (Di sabato 25 gennaio 2020) PREVISIONI meteo : nel corso di questo weekend un Polo freddo in quota con vorticità molto intensa e del tutto insolito per queste zone, attraverserà il Medio Oriente, posizionandosi sopra il Kuwait e dirigendosi poi in direzione dell'Iran e gli Emirati Arabi Uniti. A causa dell'attraversamento di aree completamente desertiche, il vortice depressionario perderà gran parte della propria umidità, le precipitazioni previste sono piuttosto scarse e limitate alle coste iraniane, mentre potranno essere abbondanti sull'Iraq centro-settentrionale. Ad essere insolite saranno le temperature: il Polo freddo richiamerà correnti settentrionali che dalla Turchia giungeranno fino alla parte centrale della Penisola Arabica, dove si porteranno isoterme inferiori allo zero ad 850 hPa (circa 1500 metri di altezza). Questo porterà a temperature al di sotto dello zero su vaste zone di ... meteogiornale

