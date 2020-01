Politano Napoli, tutto confermato: lunedì le visite mediche (Di sabato 25 gennaio 2020) Matteo Politano sarà un nuovo giocatore del Napoli: ultimati i restanti dettagli tra i club. visite mediche fissate per lunedì tutto confermato. Matteo Politano è pronto a volare a Napoli e iniziare la sua nuova avventura in azzurro. Come riporta Gianluca Di Marzio, sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra i club. Le cifre: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni di obbligo di riscatto più 2 milioni di bonus. Il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì mattina a Villa Stuart, prima di raggiungere il capoluogo campano e firmare il suo nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

