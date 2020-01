POLI: «Padroni del campo, vittoria meritata. Ora la classifica la guardiamo» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Andrea POLI ha parlato in zona mista dopo la vittoria ottenuta contro la SPAL anche grazie ad un suo gol (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Andrea POLI ha parlato in zona mista dopo la vittoria ottenuta contro la SPAL. Queste le parole del centrocampista del Bologna. «Faccio i complimenti a tutti quelli che nella prima parte di stagione hanno giocato bene. Testimonianza di quanto lavoriamo bene tutti. Oggi siamo contenti, vogliamo continuare così. Il primo tempo non poteva esserci, siamo stati contenti che sia venuto dopo perché lui aveva visto che potevamo fare di più. Bel secondo tempo ma anche il primo. Oggi meritiamo la vittoria». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

