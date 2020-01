PlayStation 5 e Xbox Series X: un sondaggio rivela che il 34% degli sviluppatori è già al lavoro sulla next-gen (Di sabato 25 gennaio 2020) Con l'arrivo imminente delle console di nuova generazione, saranno sicuramente tanti gli sviluppatori attualmente al lavoro sui software che grazieranno le nostre future PlayStation 5 e Xbox Series X. Tuttavia, la curiosità ci assale: quanti sono esattamente gli sviluppatori impegnati nella next-gen?Grazie ad un sondaggio di GDC, condotto ad un nucleo di 4.000 sviluppatori durante l'annuale State of the Game Industry, possiamo ricavare dei dati interessanti e tirare delle conclusioni: una di queste è che la current-gen non sarà abbandonata tanto facilmente e che ci aspetta un bel periodo di transizione.Innanzitutto, di quei 4.000 sviluppatori intervistati, l'11% ha dichiarato di essere attualmente al lavoro su un titolo PlayStation 5 e il 9% su Xbox Series X. Le percentuali salgono quando invece viene chiesta la destinazione del loro progetto successivo, con un 25% certo di una release ... eurogamer

