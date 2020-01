Pioli: «Chiari su Paquetá. Al padre di Piatek dico che…» VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Pioli, il tecnico del Milan nella conferenza stampa post gara contro il Brescia ha parlato anche di Paquetà e Piatek Vittoria difficile ma importantissima quella di ieri per il Milan di Pioli. Al termine del match il tecnico è intervenuto in conferenza stampa parlando anche delle situazioni legate a Paquetà e Piatek. «Sulla questione legata a Paquetà la società è stata chiara. Per quanto riguarda le parole del papà di Piatek non ho niente da commentare mi interessa poco. Il campionato è ancora lungo, e ci son tante partite. Questa è l’unica cosa che conta». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

