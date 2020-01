Pinocchio | Robert Zemeckis dirigerà il film in live action (Di sabato 25 gennaio 2020) Tantissimi sono stati i registi che nel corso della loro carriera hanno tentato di approcciare il classico di Collodi. Il prossimo ad occuparsi di un adattamento per il cinema di Pinocchio sarà il veterano Robert Zemeckis, creatore della serie cult Ritorno al Futuro. Dopo aver annunciato il futuro remake in computer grafica del classico d’animazione … L'articolo Pinocchio Robert Zemeckis dirigerà il film in live action proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ChiaraBrunelli4 : RT @cineblogit: È ufficiale, Robert Zemeckis dirigerà il live-action Disney di Pinocchio - Lorenzobianchi7 : #RobertZemeckis alla regia di #Pinocchio! - cineblogit : È ufficiale, Robert Zemeckis dirigerà il live-action Disney di Pinocchio -