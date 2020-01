Piero Pelù: nuovo album in uscita, le ultime notizie (Di sabato 25 gennaio 2020) Piero Pelù: nuovo album in uscita, le ultime notizie Prima volta a Sanremo per Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, che sul palco del Teatro Ariston porterà Gigante, brano inedito che avrà anche il compito di supportare Pugili Fragili, sesto album del cantante fiorentino che sarà in vendita dal 21 Febbraio 2020. LEGGI LE notizie DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Il singolo Gigante: di cosa parla Per il suo debutto al Festival di Sanremo, Piero Pelù ha scelto il brano Gigante, di cui sono autori lo stesso interprete e Luca Chiaravalli. Il brano vuole omaggiare i nipoti del rocker toscano, ma anche i minori che si trovano reclusi e hanno cominciato un percorso che, si spera, li porterà a riscattarsi. L’artista, conosciuto per il suo passato con i Litfiba, ha in serbo per i fan una sorpresa: la cover di Cuore Matto di Little Tony, che sarà eseguita nella serata dedicata al 70° ... termometropolitico

