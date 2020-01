Pesci, oroscopo febbraio: previsioni Paolo Fox, Branko, Simon & the stars (Di sabato 25 gennaio 2020) oroscopo Pesci, febbraio 2020, di Paolo Fox: le previsioni astrali di amore, lavoro e salute Anche per l’ultimo segno zodiacale, ossia quello dei Pesci, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il mese di febbraio le riprendiamo dal libro “L’oroscopo 2020: segno per segno il 2020 di Paolo Fox”, riportando di seguito informazioni su lavoro, amore e salute. Le previsioni di Paolo Fox dell’oroscopo del mese di febbraio 2020 del segno dei Pesci dicono che Venere sarà presente fino al 7 e questo è un indizio di forza. Se il cuore è ancora solo dopo una crisi vissuta l’anno scorso, è ora di aprire le porte ad un nuovo amore, anche grazie a Venere che alimenterà la passione. Per quanto riguarda la salute, invece, febbraio sarà un mese che permetterà di ritrovare buoni spunti anche in vista del futuro. oroscopo segno dei Pesci, mese di febbraio: le ... lanostratv

