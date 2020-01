Pensioni Macron: 350.000 manifestanti assediano Parigi, il Consiglio di Stato boccia la riforma (Di sabato 25 gennaio 2020) La CGT sostiene che tra i 350.000 e i 400.000 manifestanti sono scesi in piazza a Parigi, mentre il Ministero degli Interni conta 239.000 manifestanti in tutto il paese e solo 31.000 nella capitale. Il provvedimento sonoramente bocciato dal Consiglio di Stato firenzepost

