Pattinaggio artistico, Alena Kostornaia vince l’oro nel singolo femminile agli Europei di Graz. Ottima ottava posizione per Alessia Tornaghi (Di sabato 25 gennaio 2020) Si sono chiusi con una tripletta russa i Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, andati in scena questa settimana alla Steiermarkhalle di Graz, in Austria. Dopo una battaglia all’ultimo respiro a spuntarla nella specialità individuale femminile è stata infatti Alena Kostornaia, seguita dalle connazionali Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova. La pattinatrice seguita dal team di Eteri Tutberidze ha difeso la leadership conquistata già nel primo segmento di gara snocciolando un programma di assoluta qualità impreziosito da due meravigliosi tripli axel, di cui il primo in catena con il doppio toeloop, da salti singoli come il triplo rittberger e il doppio axel, oltre che da veloci e ampie combinazioni, nello specifico triplo flip/triplo toeloop e triplo flip/euler/triplo salchow. Malgrado una caduta arrivata a fine prova nel triplo lutz la vincitrice dell’ultima ... oasport

