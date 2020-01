Passeggiata spaziale da record per Luca Parmitano: come nuovo il cacciatore di antimateria Ams (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è conclusa con un altro successo la quarta e ultima Passeggiata spaziale della missione Beyond per riportare a nuovo il cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectometer), il gigantesco strumento installato all’esterno della stazione orbitale che setaccia di raggi cosmici in cerca di particelle mai viste. Al termine della Passeggiata spaziale, l’astronauta Luca Parmitano ha conquistato un nuovo record: dopo essere stato il primo comandante italiano della Stazione Staziale e il primo astronauta non americano ad avere guidato un’attività extra-veicolare, AstroLuca è ora l’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (Esa) ad avere trascorso il tempo più lungo all’esterno della Stazione spaziale. “Dopo le cinque ore e due minuti trascorsi oggi all’esterno della stazione orbitale, AstroLuca detiene ufficialmente il record europeo ... meteoweb.eu

